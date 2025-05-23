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Власти Молдавии не дали архиепископу Маркеллу совершить паломническую поездку

11:10 23.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Архиепископ Православной церкви Молдавии Маркелл заявил, что власти не дали ему вылететь из страны, чтобы совершить паломническую поездку в Турцию.

«Подвергали унизительной проверке. Вернули паспорт и билет, когда самолет был уже на взлетной полосе», — сказал священнослужитель журналистам.

«У меня были билеты туда и обратно, ваучеры для поселения в гостинице, где мы планировали пробыть примерно двое суток. Тем не менее мне не дали выехать», — объяснил он.


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