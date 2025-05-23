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Нацизм на Украине взрастила Европа - Медведчук

12:20 23.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейцы сами взрастили нацизм на Украине, готовя ее как таран против России, и теперь поддерживают режим Владимира Зеленского, показывая свою деградацию. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Западная пропаганда, подчеркнул он в своей авторской статье на медиаплатформе «Смотрим.ру», предпочитает не замечать нацистское нутро Украины, в первую очередь «потому, что нацизм был взращен на Украине за деньги и под командованием коллективного Запада».

«Украину готовили для роли тарана России, а идеология нацизма подходила для этого как никакая другая, поскольку делила украинский народ на „цивилизованных европейцев“, людей первого сорта, и „ватников“, „биологических рабов“ и „орков“, которых следовало по определению уничтожить. Именно поэтому коллективный Запад не только не пытался урегулировать конфликт, но еще и вложил в его разжигание огромные средства», — отметил политик.

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