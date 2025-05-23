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Вопрос о переговорах РФ и Украины в Швейцарии носит скорее умозрительный характер – посол Гармонин

15:20 23.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин считает, что вопрос о проведении встречи по урегулированию украинского конфликта на территории конфедерации носит по большей части умозрительный характер, несмотря на активизацию усилий со стороны представителей швейцарской дипломатии.

«При сохранении текущей динамики и откровенно прокиевского курса швейцарских властей вопрос об организации подобной встречи на территории конфедерации носит скорее умозрительный характер», — заявил Гармонин в ответ на запрос ТАСС.

По его словам, в последние дни российская сторона фиксирует активные действия швейцарской дипломатии по продвижению посреднических услуг в контексте Украины. «Судя по всему, официальный Берн увидел для себя окно возможностей, которым теперь стремится воспользоваться», — подчеркнул Гармонин.

Дипломат отметил, что в Москве не наблюдают «структурных изменений во внешнеполитическом курсе Берна, который остается откровенно недружественным» по отношению к РФ, не говоря уже о наращивании сотрудничества между Швейцарией и НАТО с ЕС. Посол подчеркнул, что о недостатке потенциальных стран — посредниц для организации российско-украинских контактов речи не идет.

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