Вопрос о переговорах РФ и Украины в Швейцарии носит скорее умозрительный характер – посол Гармонин
15:20 23.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин считает, что вопрос о проведении встречи по урегулированию украинского конфликта на территории конфедерации носит по большей части умозрительный характер, несмотря на активизацию усилий со стороны представителей швейцарской дипломатии.
«При сохранении текущей динамики и откровенно прокиевского курса швейцарских властей вопрос об организации подобной встречи на территории конфедерации носит скорее умозрительный характер», — заявил Гармонин в ответ на запрос ТАСС.
По его словам, в последние дни российская сторона фиксирует активные действия швейцарской дипломатии по продвижению посреднических услуг в контексте Украины. «Судя по всему, официальный Берн увидел для себя окно возможностей, которым теперь стремится воспользоваться», — подчеркнул Гармонин.
Дипломат отметил, что в Москве не наблюдают «структурных изменений во внешнеполитическом курсе Берна, который остается откровенно недружественным» по отношению к РФ, не говоря уже о наращивании сотрудничества между Швейцарией и НАТО с ЕС. Посол подчеркнул, что о недостатке потенциальных стран — посредниц для организации российско-украинских контактов речи не идет.
НОВОСТИ
- 17:16 23.05.2025
- 24–25 мая определят победителей Кубка мэра Москвы по стендовой стрельбе
- 16:48 23.05.2025
- Сбер пригласил белых хакеров на программу «Sber Anti-Fraud Bug Bounty» по поиску уязвимостей
- 16:45 23.05.2025
- По стамбульским договоренностям в Россию с подконтрольных Киеву территорий вернулись 270 военных и 170 гражданских лиц
- 16:00 23.05.2025
- Дискуссии по вопросам торговли между США и ЕС ведут в никуда - Трамп
- 15:40 23.05.2025
- Заявление Трампа обвалило акции Apple на 4%
- 14:45 23.05.2025
- США могут утратить интерес к Украине и ЕС надо быть к этому готовым - МИД Польши
- 14:40 23.05.2025
- Попытки лишить Венгрию голоса говорят о противоречиях внутри Европы - Песков
- 13:20 23.05.2025
- В 2026 году в Историческом музее представят Терракотовую армию
- 13:10 23.05.2025
- Стремление ЕС к вооружению самоубийство - депутат Европарламента
- 12:20 23.05.2025
- Нацизм на Украине взрастила Европа - Медведчук
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать