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НОВОСТИ

Мишустин заявил, что спутниковый Интернет должен быть доступен повсеместно через два года

15:35 26.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общедоступный спутниковый интернет должен заработать по всей территории России уже через два года, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии кабмина.

«Не везде есть техническая возможность проложить волоконно-оптические линии, — заметил он. — Поэтому особое внимание надо уделять наращиванию орбитальной группировки, которая позволит получать быстрый и недорогой интернет на самых отдаленных территориях».

«Это ключевое направление. И надо сделать все необходимое, чтобы спутниковый интернет стал доступен по всей стране уже через два года», — резюмировал глава правительства.

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