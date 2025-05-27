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НОВОСТИ

В Белом доме получили список условий Украины для урегулирования конфликта с РФ

17:39 27.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что американская администрация получила от Украины список условий для урегулирования конфликта с Россией.

«Мы получили его от украинской стороны. Нам нужно получить его и от российской стороны. <…> Затем объединим их», — сказал Келлог в интервью телеканалу Fox News.

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