В Москве состоится первый масштабный фестиваль ходьбы и бега «10 000 шагов»
14:49 29.05.2025
В российской столице впервые состоится фестиваль ходьбы и бега «10 000 шагов». Он будет проходить 8 июня – для любителей легкой атлетики и активного образа жизни любого возраста и уровня подготовки подготовят маршруты по девяти центральным бульварам Москвы. Гости смогут поучаствовать участие в массовых стартах по бегу и ходьбе, мастер-классах, спортивных тренировках, иммерсивных экскурсиях, танцах и других спортивных и развлекательных событиях.
На всех площадках фестиваля весь день планируется проводить разные тренировки. Например, на Трубной площади можно будет заняться фитроком (фитнес-тренировка с барабанными палочками) и степ-аэробикой, на Рождественском и Сретенском бульварах - роуп-скиппингом (прыжки через скакалку с выполнением манипуляций и трюков различной сложности), на Чистопрудном бульваре зумбой (тренировка, сочетающая элементы танца и интенсивной кардионагрузки) и данс-миксом. На Никитском и Тверском бульварах пройдут занятия по скандинавской ходьбе, на Страстном и Петровском бульварах - по стретчингу (растяжке). На Чистопрудном бульваре расположится зона VR-ходьбы. Там желающие смогут пройти необычные маршруты в виртуальной реальности. На Петровском бульваре запланирован массовый старт по ходьбе с элементами растяжки на всем пути.
Перед гостями фестиваля будут выступать артисты и молодые музыканты, также состоятся иммерсивные экскурсии по специально разработанным маршрутам.
Вход на фестиваль будет свободным, для участия в тренировках нужно зарегистрироваться на сайте 10000fest.sport.moscow.
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