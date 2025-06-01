Армия обороны Израиля получила приказ наступать в Газе, независимо от ведения каких-либо переговоров
17:30 01.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что приказал Армии обороны Израиля продолжать наступление на позиции радикального движения ХАМАС в секторе Газа, независимо от ведения каких-либо переговоров.
«Я поручил Армии обороны Израиля продолжать наступление на все цели, независимо от каких-либо переговоров, и использовать все необходимые средства с воздуха, земли и моря для защиты солдат, а также для уничтожения убийц из ХАМАС, — написал глава израильского Минобороны на своей странице в соцсети X. — Те, кто убивают и сражаются против нас, заплатят за это полную цену».
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