Армия обороны Израиля получила приказ наступать в Газе, независимо от ведения каких-либо переговоров

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что приказал Армии обороны Израиля продолжать наступление на позиции радикального движения ХАМАС в секторе Газа, независимо от ведения каких-либо переговоров.

«Я поручил Армии обороны Израиля продолжать наступление на все цели, независимо от каких-либо переговоров, и использовать все необходимые средства с воздуха, земли и моря для защиты солдат, а также для уничтожения убийц из ХАМАС, — написал глава израильского Минобороны на своей странице в соцсети X. — Те, кто убивают и сражаются против нас, заплатят за это полную цену».