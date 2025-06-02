В детских домах необоснованно находятся 25% детей — омбудсмен

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основной вывод по итогам всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства заключается в том, что 25% детей находятся в детских домах и приютах необоснованно. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

«Основной вывод, что 25% детей, Владимир Владимирович, в детских домах и приютах находятся необоснованно. То есть можно было оказать помощь без разлучения, можно было поработать с семьей», — сказала Львова-Белова.

«Большая цифра. Четверть!» — отметил Путин.