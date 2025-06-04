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НОВОСТИ

Крымский мост не пострадал от атаки Киева, сообщил Песков

13:20 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские формирования действительно атаковали Крымский мост, однако тот не получил повреждений. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Взрыв действительно был, ничего не повреждено, — подтвердил представитель Кремля. — Мост работает».

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