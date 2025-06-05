Лондон активизирует работу по отстранению «Грузинской мечты» от власти — СВР РФ
16:12 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания активизирует борьбу за отстранение правящей «Грузинской мечты» от власти в Грузии при поддержке оппозиции, партия вызывает у Лондона нескрываемое раздражение. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, оказавшемся в распоряжении ТАСС.
«Британцы намерены подталкивать такие „заряженные подрывным креативом“ организации к консолидации усилий с оппозиционными партиями. По расчетам Лондона, это должно „встряхнуть“ системную политическую оппозицию, придать ей „второе дыхание“ и мобилизовать на развертывание нового витка борьбы за отстранение правящей „Грузинской мечты“ от власти», — указали в СВР.
Там отметили, что англосаксы никак не могут смириться с выходом Тбилиси из обоймы их беспрекословных вассалов. «Правление „Грузинской мечты“ вызывает у них нескрываемое раздражение», — констатировали в службе.
НОВОСТИ
- 16:32 05.06.2025
- Путин призвал использовать кириллицу, а не «кашу из латиницы»
- 16:10 05.06.2025
- Альянс в сфере искусственного интеллекта представил новый стандарт оценки больших языковых моделей
- 16:00 05.06.2025
- Русский язык — доминанта и опора российской идентичности, заявил Путин
- 15:32 05.06.2025
- США пересмотрят структуру размещения военных по всему миру — шеф Пентагона
- 15:12 05.06.2025
- Минэнерго и ФАС представят меры привлечения майнеров в регионы с профицитом электроэнергии
- 15:00 05.06.2025
- Саратовский губернатор обратился в Минприроды РФ в связи с нашествием сайгаков
- 14:32 05.06.2025
- ЕС хочет нанести России превентивный удар, продолжая войну на Украине — Орбан
- 14:20 05.06.2025
- Курорт Сбера «Манжерок» встречает летний сезон новинками
- 14:14 05.06.2025
- Движение по одному пути перегона Евдаково — Сагуны в Воронежской области открыто — РЖД
- 14:00 05.06.2025
- В Воронежской области совершен подрыв ж/д пути перед прохождением поезда — ФСБ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать