16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания активизирует борьбу за отстранение правящей «Грузинской мечты» от власти в Грузии при поддержке оппозиции, партия вызывает у Лондона нескрываемое раздражение. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

«Британцы намерены подталкивать такие „заряженные подрывным креативом“ организации к консолидации усилий с оппозиционными партиями. По расчетам Лондона, это должно „встряхнуть“ системную политическую оппозицию, придать ей „второе дыхание“ и мобилизовать на развертывание нового витка борьбы за отстранение правящей „Грузинской мечты“ от власти», — указали в СВР.

Там отметили, что англосаксы никак не могут смириться с выходом Тбилиси из обоймы их беспрекословных вассалов. «Правление „Грузинской мечты“ вызывает у них нескрываемое раздражение», — констатировали в службе.