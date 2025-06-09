В ФСБ заявили о беспрецедентном количестве попыток добывания военной техники для Киева
11:05 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России отмечает беспрецедентное количество попыток добывания военной техники и комплектующих для киевского режима. Об этом заявил сотрудник ФСБ России, видеокомментарий которого распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В связи с нарастанием внешних угроз, обусловленных скоординированной деятельностью недружественных государств по оказанию материально-технической помощи украинским вооруженным формированиям, органы безопасности столкнулись с беспрецедентным количеством попыток добывания вооружения и военной техники, необходимой киевскому режиму для поддержания своего боевого потенциала», — сказал он.
По данным ФСБ, указанная деятельность управляется иностранными спецслужбами, носит масштабный характер и проявляется в устремлениях к широкому спектру продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ. «Прежде всего, ракетно-космической, авиационной, судостроительной, а также в области создания обычных вооружений и боеприпасов, средств связи и радиоэлектроники», — уточнил оперативный сотрудник ФСБ.
По его словам, нанесению противником ущерба РФ в военной, экономической и политической сферах способствует добывание иностранными и передачей российскими физическими и юридическими лицами сведений закрытого характера о перспективных разработках вооружения и военной техники.
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