НАТО сбросила маски и прямо показывает себя инструментом агрессии — Песков
13:05 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО больше не скрывает свою истинную сущность и прямо показывает себя инструментом агрессии и конфронтации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал обсуждаемое увеличение возможностей ПВО альянса на 400%.
«Сейчас Североатлантический альянс, сбросив все маски, всячески демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации. Именно таким инструментом является Североатлантический альянс. Это не инструмент поддержания стабильности и безопасности на континенте. Это инструмент, созданный для конфронтации и сохранявший до сих пор завуалированно свою сущность. Сейчас он свою сущность показывает наяву», — указал представитель Кремля.
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