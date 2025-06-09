13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО больше не скрывает свою истинную сущность и прямо показывает себя инструментом агрессии и конфронтации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал обсуждаемое увеличение возможностей ПВО альянса на 400%.

«Сейчас Североатлантический альянс, сбросив все маски, всячески демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации. Именно таким инструментом является Североатлантический альянс. Это не инструмент поддержания стабильности и безопасности на континенте. Это инструмент, созданный для конфронтации и сохранявший до сих пор завуалированно свою сущность. Сейчас он свою сущность показывает наяву», — указал представитель Кремля.