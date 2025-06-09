США не будут прекращать сотрудничество с Украиной в сфере спутниковой разведки - Foreign Policy
22:00 09.06.2025 Источник: Интерфакс
Вашингтон не намерен прерывать сотрудничество с Киевом в сфере спутниковой разведки, сообщает журнал Foreign Policy.
"Украина не лишится доступа к спутниковой разведке США, которая имеет решающее значение для определения целей на поле боя", - отмечает издание со ссылкой на анонимные источники в Вашингтоне, близкие к администрации президента Дональда Трампа.
"Эта передовая спутниковая съемка является ключевой для Украины: это её глаза и уши", - говорится в статье.
НОВОСТИ
- 22:40 09.06.2025
- Почти треть учителей жалуются на буллинг со стороны родителей — опрос
- 21:20 09.06.2025
- Дуров выразил надежду, что арест во Франции не связан с его этнической принадлежностью
- 20:40 09.06.2025
- НАТО будет готовиться к конфликту с Россией 3-5 лет — Рютте
- 20:00 09.06.2025
- Если Киев и НАТО попытаются отвоевать регионы РФ, разразится ядерная война — Мединский
- 19:49 09.06.2025
- В Финляндии состоятся учения НАТО по использованию морских беспилотных систем
- 19:20 09.06.2025
- Израиль передал Украине системы противовоздушной обороны Patriot — посол
- 18:40 09.06.2025
- Карни признал, что меньше половины техники армии и кораблей флота Канады боеспособны
- 18:00 09.06.2025
- Мирный договор с Украиной мог быть подписан 28 февраля 2022 года — Мединский
- 17:32 09.06.2025
- День штурма и взятия Кенигсберга включат в перечень памятных дат России
- 17:12 09.06.2025
- Кабмин создаст Центр развития искусственного интеллекта — вице-премьер Григоренко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать