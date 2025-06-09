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НОВОСТИ

США не будут прекращать сотрудничество с Украиной в сфере спутниковой разведки - Foreign Policy

22:00 09.06.2025 Источник: Интерфакс

Вашингтон не намерен прерывать сотрудничество с Киевом в сфере спутниковой разведки, сообщает журнал Foreign Policy.

"Украина не лишится доступа к спутниковой разведке США, которая имеет решающее значение для определения целей на поле боя", - отмечает издание со ссылкой на анонимные источники в Вашингтоне, близкие к администрации президента Дональда Трампа.

"Эта передовая спутниковая съемка является ключевой для Украины: это её глаза и уши", - говорится в статье.

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