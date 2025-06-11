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В Лос-Анджелесе находится больше американских войск, чем в Ираке и Сирии — ТВ

09:05 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество американских войск в Лос-Анджелесе превосходит по численности контингент в Ираке и Сирии. Об этом сообщает телекомпания ABC.

По ее информации, в Лос-Анджелесе находятся 4 800 военнослужащих Национальной гвардии и морской пехоты. В то же время в Ираке располагаются 2 500 американских военных, а в Сирии — 1 500.

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