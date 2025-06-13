В результате удара Израиля погибли начальник Генштаба ВС Ирана и командующий КСИР

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный лидер Ирананазначил новым командующим Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генералавместо погибшег. Временным главой генерального штаба Вооруженных сил республики после гибелиназначен, сообщило агентство Nournews.Сообщается, что израильские ВВС атаковали не менее шести военных баз в окрестностях Тегерана, в том числе объект в Парчине. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на иранских чиновников.

По их сведениям, удары также были нанесены по жилым домам в двух особо охраняемых комплексах для военного командования исламской республики.