0
0
196
НОВОСТИ

В результате удара Израиля погибли начальник Генштаба ВС Ирана и командующий КСИР

08:40 13.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил новым командующим Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Ахмада Вахиди вместо погибшего Хосейна Салами. Временным главой генерального штаба Вооруженных сил республики после гибели Мохаммада Багери назначен Хабиболла Сайяри, сообщило агентство Nournews.

Сообщается, что израильские ВВС атаковали не менее шести военных баз в окрестностях Тегерана, в том числе объект в Парчине. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на иранских чиновников.

По их сведениям, удары также были нанесены по жилым домам в двух особо охраняемых комплексах для военного командования исламской республики.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 13.06.2025
Иран запустил более 100 беспилотников в сторону Израиля — представитель израильской армии
0
41
09:30 13.06.2025
Израиль провел серию диверсионных операций в Иране — журналист Axios
0
120
09:00 13.06.2025
США не помогали Израилю в нанесении ударов по Ирану — Рубио
0
160
08:50 13.06.2025
За ночь сбиты 125 украинских БПЛА над регионами РФ
0
165
08:30 13.06.2025
Глава МО Израиля заявил о нанесении «превентивного удара» по Ирану
0
219
21:00 12.06.2025
Лишь одному человеку удалось пережить крушение «Дримлайнера» Air India
0
811
20:43 12.06.2025
На Ближнем Востоке есть угроза масштабного конфликта - Трамп
0
777
19:00 12.06.2025
Лидеры G7 по итогам саммита в Канаде, вероятно, опубликуют отдельные заявления - СМИ
0
810
18:50 12.06.2025
Число погибших на борту и на земле вследствие падения лайнера Air India на жилой район – более 290 человек - СМИ
0
739
18:35 12.06.2025
Глава МИД ФРГ не видит «на данный момент повода или возможности» для переговоров с главой МИД России
0
861

Возврат к списку