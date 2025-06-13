За ночь сбиты 125 украинских БПЛА над регионами РФ
08:50 13.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 125 украинских БПЛА над регионами РФ, из них больше половины — над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В период с 21:45 мск 12 июня до 05:25 мск 13 июня текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 70 над территорией Республики Крым, 15 над территорией Орловской области, по 11 БПЛА над территориями Курской и Саратовской областей, 9 над территорией Белгородской области, 7 над акваторией Черного моря и по 1 БПЛА над территориями Брянской и Воронежской областей», — сказали в ведомстве.
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