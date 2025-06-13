Путин выразил соболезнования Ирану в связи с жертвами сегодняшних атак

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами израильских атак. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов», — говорится в сообщении.