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Путин выразил соболезнования Ирану в связи с жертвами сегодняшних атак

21:00 13.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами израильских атак. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов», — говорится в сообщении.

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