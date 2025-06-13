Путин выразил соболезнования Ирану в связи с жертвами сегодняшних атак
21:00 13.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами израильских атак. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов», — говорится в сообщении.
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