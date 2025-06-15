Министр обороны Италии сообщил, в каком случае Рим прекратит военную поддержку Киева
15:00 15.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Италия прекратит поддерживать Украину с военной точки зрения с наступлением перемирия. Об этом заявил газете Corriere della Sera министр обороны республики Гуидо Крозетто.
«Когда наступит настоящее перемирие и начнется реальный переговорный процесс, мы прекратим нашу военную поддержку. Но пока мы продолжаем помогать Украине в рамках своих возможностей», — сказал министр, указав, что это не означает опустошить собственные оружейные склады.
Крозетто также подтвердил, что Италия не намерена отправлять свои войска на Украину, сказав, что это «сюрреалистично, особенно сейчас». «И мне кажется, что даже „коалиция желающих“ пришла к такому же выводу», — добавил он.
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