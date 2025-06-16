Иранская ракета поразила электростанцию в Хайфе — СМИ

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09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранская ракета поразила электростанцию в израильской Хайфе. Об этом сообщило агентство NourNews.

На опубликованных кадрах виден столб дыма, поднимающийся с территории электростанции.