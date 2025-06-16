Цена нефти Brent на ICE росла более чем на 4% на фоне конфликта на Ближнем Востоке

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на лондонской бирже ICE в начале новой торговой недели росла более чем на 4% на фоне вооруженного конфликта между Израилем и Ираном, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 01:00 мск, стоимость Brent росла на 4,18%, до $78,32 за баррель.

К 01:07 мск фьючерс на Brent замедлил рост и торговался на уровне $77,78 за баррель (+3,46%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2025 года рос на 3,91%, до $76,04 за баррель.