Цена нефти Brent на ICE росла более чем на 4% на фоне конфликта на Ближнем Востоке
09:32 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на лондонской бирже ICE в начале новой торговой недели росла более чем на 4% на фоне вооруженного конфликта между Израилем и Ираном, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 01:00 мск, стоимость Brent росла на 4,18%, до $78,32 за баррель.
К 01:07 мск фьючерс на Brent замедлил рост и торговался на уровне $77,78 за баррель (+3,46%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2025 года рос на 3,91%, до $76,04 за баррель.
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