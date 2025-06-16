Власти РФ направят регионам около 70 млрд рублей на очистные сооружения — Мишустин

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ в течение 5 лет направит регионам около 70 млрд рублей на реконструкцию и строительство очистных сооружений. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Глава государства в послании к Федеральному собранию поставил задачу вдвое сократить загрязнение основных водных объектов. Такую работу мы ведем в рамках национального проекта „Экологическое благополучие“ и федерального „Вода России“. Начиная с этого года на реализацию таких мероприятий планируется направить почти 70 миллиардов рублей», — заявил Мишустин.

В кабмине также уточнили, что деньги будут направлены в течение 5 лет, в том числе почти 24 млрд рублей — в течение трех лет.