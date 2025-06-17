Житель Керчи арестован по подозрению в госизмене за работу на военную разведку Киева

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене 22-летнего жителя Керчи, собиравшего сведения об объектах ПВО для военной разведки Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Установлено, что житель Керчи 2003 года рождения установил и поддерживал на конфиденциальной основе отношения сотрудничества с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). По заданию куратора он прибыл к месту расположения одной из воинских частей и, используя средства фото- и видеодокументирования, осуществил фиксацию мест расположения средств противовоздушной обороны, а также иных военных объектов Вооруженных сил РФ, дислоцированных на полуострове», — сообщили в ЦОС, добавив, что полученные сведения он передавал представителю ГУР МОУ через Telegram.