Понимания о новом раунде переговоров РФ и Украины нет — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Понимания о следующем раунде российско-украинских переговоров пока нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока понимания о следующем раунде переговоров нет, хотя вы знаете, что проделана значительная работа по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, планируют ли Москва и Киев согласовать новый раунд переговоров.