Понимания о новом раунде переговоров РФ и Украины нет — Песков
15:00 17.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Понимания о следующем раунде российско-украинских переговоров пока нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока понимания о следующем раунде переговоров нет, хотя вы знаете, что проделана значительная работа по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, планируют ли Москва и Киев согласовать новый раунд переговоров.
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