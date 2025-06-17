Путин завтра встретится с главами международных информагентств — Ушаков

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин завтра проведет встречу с представителями международных информационных агентств, где в том числе выскажется о ситуации в мире. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«18 июня наш президент вечером проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств. Эта встреча всегда вызывает большой интерес и широкие отклики в международном пространстве, в СМИ», — сказал он. В материалах уточняется, что разговор «пройдет в формате „вопросы-ответы“ и будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики РФ, а также ключевым международным событиям».