Трамп выступает против снижения потолка цен на российскую нефть — Politico

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС не сможет понизить потолок цен на российскую нефть, так как против такой инициативы выступает президент США Дональд Трамп. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По его данным, мнение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипслужбы ЕС Каи Каллас по вопросу ограничений на цены на российское сырье «не имеет большого значения», поскольку без одобрения Вашингтона Брюссель вряд ли сможет реализовать эти планы в полной мере.