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Смена режима в Иране не является частью согласованной позиции ЕС по Тегерану — ЕК

14:32 18.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изменение режима в Иране не является частью согласованной странами Евросоюза позиции в отношении Тегерана, сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе.

«Смена режима в Иране не является частью согласованной позиции ЕС в отношении этой страны», — сказал он.

При этом аль-Ануни подчеркнул, что «Европа всегда четко заявляла, что Иран никогда не должен создать или получить ядерное оружие», поскольку это «станет угрозой для всего региона».

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