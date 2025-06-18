Смена режима в Иране не является частью согласованной позиции ЕС по Тегерану — ЕК
14:32 18.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Изменение режима в Иране не является частью согласованной странами Евросоюза позиции в отношении Тегерана, сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе.
«Смена режима в Иране не является частью согласованной позиции ЕС в отношении этой страны», — сказал он.
При этом аль-Ануни подчеркнул, что «Европа всегда четко заявляла, что Иран никогда не должен создать или получить ядерное оружие», поскольку это «станет угрозой для всего региона».
НОВОСТИ
- 15:18 18.06.2025
- Около 20 000 участников выйдут 21 июня на Ночной забег в Москве
- 15:12 18.06.2025
- В Европе больше не надеются на возобновление военной помощи США Киеву — The Guardian
- 15:00 18.06.2025
- Более четверти населения России курят — Минздрав
- 14:12 18.06.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО до 1 315 военнослужащих — МО РФ
- 14:00 18.06.2025
- США понесут колоссальный ущерб в случае вступления в военный конфликт с Ираном — Хаменеи
- 13:32 18.06.2025
- Иран не пойдет на безоговорочную капитуляцию, продолжит оборону — посол Ирана во Франции
- 13:20 18.06.2025
- Главные риски в мире связаны с попытками Запада сохранить доминирующие позиции — Орешкин
- 13:05 18.06.2025
- Рост дефицита бюджета РФ не повлияет на его стабильность — Силуанов
- 13:00 18.06.2025
- Освобождены Новониколаевка в Сумской области, Долгенькое в Харьковской области
- 12:32 18.06.2025
- Орешкин считает, что демографическая ситуация в мире хуже пессимистических прогнозов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать