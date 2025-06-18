При возвращении на рынок РФ, ни о каких преференциях для западных компаний не может быть и речи - Дмитриев

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские компании показали себя хорошо, западные компании не получат преференций для возвращения на рынок РФ. Об этом сообщил журналистам глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в кулуарах ПМЭФ.

«Российский бизнес себя абсолютно здорово и классно показал за прошедшее время. Наши бренды крутые, компании мощно управляются. Поэтому ни о каких преференциях [для западных компаний] не может быть и речи», — сказал Дмитриев.