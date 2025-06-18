В Иране ограничен доступ к сети Интернет, NetBlocks пишет о почти полном его отключении

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интернет-соединение практически полностью пропало по всему Ирану. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

«Данные сети показывают, что в Иране почти полностью отключен интернет», — говорится в опубликованном в соцсети X сообщении службы. Отмечается, что инцидент произошел после ряда «предыдущих частичных отключений» сети.

Министерство связи Ирана подтвердило, что работа интернета ограничена на территории исламской республики. Решение принято для «предотвращения атак противника», говорится в заявлении ведомства.

«В связи с продолжающейся чрезвычайной ситуацией в стране, а также с учетом того, что агрессор использует национальную коммуникационную сеть в военных целях, угрожая жизни и имуществу граждан, соответствующие органы приняли решение ввести временные ограничения на доступ пользователей к сети Интернет», — сообщило министерство.

Отмечается, что основные средства связи и внутренние сетевые сервисы по-прежнему доступны для пользователей, несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт между Ираном и Израилем. «Мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы обеспечить стабильную работу телекоммуникационной инфраструктуры», — указано в заявлении.