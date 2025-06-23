Удары США по Ирану не повлияют на диалог Москвы с Вашингтоном — Песков

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удары США по ядерным объектам в Иране не отразятся на двустороннем диалоге Москвы и Вашингтона, так как это независимые процессы, пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это независимые процессы», — ответил он на соответствующий вопрос.

В комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков пояснил, что это «разные направления»: «Мы имеем наши партнерские отношения, стратегическое партнерство с Ираном, но и занимаемся восстановлением наших отношений с Соединенными Штатами. И то, и другое для нас — очень важные направления».

Представитель Кремля подчеркнул, что от диалога Москвы и Вашингтона также зависит «возможность выхода на урегулирование по многим другим направлениям». «Поэтому вряд ли одно будет мешать другому», — заключил Песков.