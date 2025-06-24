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НОВОСТИ

Иран заявил, что победил Израиль, вынудив его прекратить агрессию

12:05 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран победил в конфликте с Израилем, вынудив его признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию. Об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности исламской республики.

«Божественным даром <…> стала победа, заставившая врага сожалеть [о содеянном], признать поражение и в одностороннем порядке прекратить свою агрессию», — приводит текст заявления иранская гостелерадиокомпания.

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