Иран заявил, что победил Израиль, вынудив его прекратить агрессию

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран победил в конфликте с Израилем, вынудив его признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию. Об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности исламской республики.

«Божественным даром <…> стала победа, заставившая врага сожалеть [о содеянном], признать поражение и в одностороннем порядке прекратить свою агрессию», — приводит текст заявления иранская гостелерадиокомпания.