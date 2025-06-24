ВСУ за сутки потеряли свыше 1 125 военных в зоне СВО

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за минувшие сутки потеряли свыше 1 125 военнослужащих в зоне спецоперации, следует из сводки Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ потеряли до 235 человек в зоне ответственности подразделений группировки войск «Север». Также потери ВСУ составили до 220 военных в зоне «Запада», более 190 — в зоне «Юга», до 230 — в зоне «Центра», до 190 — в зоне «Востока», до 60 — в зоне «Днепра».