0
0
69
НОВОСТИ

Трамп заявил, что хочет заключить «сделку с Россией»

16:12 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить «сделку с Россией».

В беседе с журналистами на борту самолета, направляющегося на саммит НАТО в Нидерланды, его попросили прокомментировать формулировки, касающиеся России в коммюнике, которое может быть подготовлено по итогам встречи лидеров альянса.

«Я должен взглянуть на это. Но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, [президент России] Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: „Могу я помочь вам с Ираном?“ Я ответил: „Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами“. И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», — ответил Трамп.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 24.06.2025
Нужно дать бойцам СВО возможность получить новую профессию бесплатно — Путин
0
86
15:32 24.06.2025
Трамп заявил, что недоволен Ираном и Израилем в свете нарушений перемирия — Reuters
0
149
15:12 24.06.2025
Европа разместит миллионы мин вдоль границы с РФ — СМИ
0
185
15:02 24.06.2025
ВДНХ, парки и музеи Москвы приглашают на программу в честь Дня молодежи — Сергунина
0
163
15:00 24.06.2025
США перекладывают на Европу ответственность за оборону континента — постпред при НАТО
0
188
14:32 24.06.2025
На Украине заявили об ударе по учебному центру ВСУ
0
246
14:12 24.06.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 1 125 военных в зоне СВО
0
241
14:00 24.06.2025
Пока нет понимания, насколько удары США отбросили иранскую инициативу — Песков
0
229
13:32 24.06.2025
РФ верит словам Сербии о приостановке экспорта оружия, но «проверять будем» — Нарышкин
0
272
13:20 24.06.2025
Российские войска освободили Дылеевку в ДНР
0
257

Возврат к списку