Трамп заявил, что хочет заключить «сделку с Россией»
16:12 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить «сделку с Россией».
В беседе с журналистами на борту самолета, направляющегося на саммит НАТО в Нидерланды, его попросили прокомментировать формулировки, касающиеся России в коммюнике, которое может быть подготовлено по итогам встречи лидеров альянса.
«Я должен взглянуть на это. Но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, [президент России] Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: „Могу я помочь вам с Ираном?“ Я ответил: „Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами“. И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», — ответил Трамп.
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