За три часа сбиты 18 украинских БПЛА над регионами России
17:12 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за три часа уничтожили и перехватили 18 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в военном ведомстве.
«В период с 13:00 мск до 16:05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Воронежской области, пять — над территорией Ульяновской области, по два БПЛА — над территориями Пензенской и Курской областей и по одному БПЛА — над территориями Белгородской и Саратовской областей», — сказали в Минобороны.
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