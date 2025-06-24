0
0
83
НОВОСТИ

За три часа сбиты 18 украинских БПЛА над регионами России

17:12 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за три часа уничтожили и перехватили 18 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«В период с 13:00 мск до 16:05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Воронежской области, пять — над территорией Ульяновской области, по два БПЛА — над территориями Пензенской и Курской областей и по одному БПЛА — над территориями Белгородской и Саратовской областей», — сказали в Минобороны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 24.06.2025
Крайний срок оплаты ЖКХ переносят с 10-го числа на 15-е
0
60
17:00 24.06.2025
Дропперам будет грозить до 6 лет лишения свободы
0
143
16:32 24.06.2025
В Иране заявили, что никогда не прекратят развитие атомной промышленности
0
174
16:12 24.06.2025
Трамп заявил, что хочет заключить «сделку с Россией»
0
227
16:00 24.06.2025
Нужно дать бойцам СВО возможность получить новую профессию бесплатно — Путин
0
198
15:32 24.06.2025
Трамп заявил, что недоволен Ираном и Израилем в свете нарушений перемирия — Reuters
0
260
15:12 24.06.2025
Европа разместит миллионы мин вдоль границы с РФ — СМИ
0
309
15:02 24.06.2025
ВДНХ, парки и музеи Москвы приглашают на программу в честь Дня молодежи — Сергунина
0
235
15:00 24.06.2025
США перекладывают на Европу ответственность за оборону континента — постпред при НАТО
0
288
14:32 24.06.2025
На Украине заявили об ударе по учебному центру ВСУ
0
328

Возврат к списку