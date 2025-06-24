За три часа сбиты 18 украинских БПЛА над регионами России

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за три часа уничтожили и перехватили 18 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«В период с 13:00 мск до 16:05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Воронежской области, пять — над территорией Ульяновской области, по два БПЛА — над территориями Пензенской и Курской областей и по одному БПЛА — над территориями Белгородской и Саратовской областей», — сказали в Минобороны.