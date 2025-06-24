На пошлины со стороны США Европа собирается продемонстрировать жесткую позицию - FT

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз готовится продемонстрировать жесткую позицию в ответ на обещанные президентом США Дональдом Трампом пошлины. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на два источника в ЕС.

По их словам, подобная позиция была представлена главой кабинета председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен Бьорном Зайбертом. Как говорится в статье, по итогам встречи лидеров Группы семи, прошедшей в Канаде на прошлой неделе, он сообщил послам стран ЕС, что перспектива более твердого ответа со стороны Брюсселя может помочь убедить Вашингтон воздержаться от высоких пошлин.

Как сообщили собеседники газеты, Зайберт сказал послам, что фон дер Ляйен готова пойти на эскалацию, чтобы добиться более выгодного соглашения. Он попросил их поддержать пакет тарифов на товары из США на сумму 95 млрд евро и заявил, что ЕК также готовит меры в отношении сектора услуг. Они могут включать в себя сборы с американских технологических компаний и ограничение доступа американского бизнеса к государственным тендерам в Европе.