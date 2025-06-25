Трамп заявил, что обсудит с Зеленским «трудности», с которыми сталкивается Украина

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп обсудит с Владимиром Зеленским «трудности», с которыми сталкивается Украина. Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Гааге.

«Мы обсудим с ним его трудности. <…> Я полагаю, мы будем обсуждать Украину», — сказал американский лидер.