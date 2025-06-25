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Пакистан разрабатывает ракету, которая может достичь США — Foreign Affairs

16:12 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакистанские вооруженные силы ведут разработку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая способна достичь континентальной части Соединенных Штатов. Об этом сообщил журнал Foreign Affairs со ссылкой на данные американских спецслужб.

Как утверждается в материале, Пакистан тем самым может стремиться удержать США от попыток уничтожить его ядерный арсенал, составляющий 170 боеголовок, или вмешаться на стороне Индии в возможный конфликт. Американские чиновники в разговоре с изданием указали, что в случае, если Пакистан обзаведется собственной МБР, у Вашингтона «не останется иного выбора», кроме как рассматривать Исламабад в качестве «ядерного противника».

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