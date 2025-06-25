Власти Франции планируют урезать расходы на здравоохранение на 1,7 млрд евро
21:00 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Франции планирует сократить расходы на здравоохранение на 1,7 млрд евро из-за дефицита бюджета. Об этом на слушаниях в Национальном собрании (нижней палате парламента) заявила министр труда, здравоохранения, солидарности и по делам семьи Катрин Вотрен.
«Меры предполагают экономию 1,7 млрд евро в 2025 году, — отметила она. — Мы полностью осознаем, какие усилия требуются от каждого».
Глава ведомства добавила, что сокращение оплаты медицинских перевозок на такси, против которого протестовали таксисты по всей стране, все же вступит в силу.
Ведомство планирует использовать 700 млн евро из резервного фонда, а также сэкономить 500 млн евро на компенсациях лекарств.
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