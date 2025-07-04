Румыния не собирается отправлять войска на Украину — премьер страны

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Румынии «ни в коем случае» не будет отправлять военнослужащих для участия в конфликте на Украине. Об этом заявил премьер-министр Румынии Илие Боложан в интервью телеканалу Antena3.

«[Правительство] Румынии ни в коем случае не ставит вопрос о вступлении в войну, ни раньше, ни сейчас, оно не отправляет на войну наших молодых людей и детей», — сказал он.

При этом глава румынского кабмина отметил необходимость увеличения расходов на оборону, особенно для стран, которые находятся на восточном фланге НАТО.