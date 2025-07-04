Сергунина: В столице отреставрируют фасады здания посольства Белоруссии
15:07 04.07.2025
В центре Москвы начали реставрировать фасады главного дома усадьбы Румянцева-Задунайского. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, это памятник архитектуры конца XVIII — середины XIX веков, в котором расположено посольство Белоруссии. В ходе реставрации планируется привести в порядок лепной декор особняка, наружные лестницы, балконы и женские скульптуры на фасаде здания, а также историческую ограду.
Трехэтажное здание, расположенное в Басманном районе на улице Маросейка, является объектом культурного наследия федерального значения. Дом построен в 1782 году в стиле эклектики с элементами классицизма и барокко. В нем бывали писатель Николай Карамзин и поэты Василий Жуковский и Петр Вяземский. Как считают некоторые эксперты, дом строился под руководством Матвея Казакова или Василия Баженова. Хозяином дома в 1793 году стал полководец генерал-фельдмаршал Петр Румянцев-Задунайский, прославившийся в период Семилетней и Русско-турецкой войн. Современный облик особняк приобрел к 1880-м годам, когда архитектор Георгий Кайзер дополнил его фасад декором, в частности, скульптурами держащих в руках лиры женщин. Со второй половины 1950-х годов усадьба стала представительством Белорусской ССР.
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