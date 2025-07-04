Молодые европейцы склонны причислять Россию, а не ЕС к ведущим акторам в мире — опрос

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 57% молодых жителей Европейского союза и Великобритании считают Россию одной из трех ведущих держав мира, тогда как ЕС к тройке наиболее влиятельных сил на мировой арене относят лишь 42%. Об том свидетельствует ежегодный опрос настроений среди европейской молодежи германского фонда TUI.

Респонденты склонны причислять к трем ведущим мировым державам США, Китай и Россию (доля причисляющих эти страны к ведущей тройке составила 83%, 75% и 57% соответственно). Россию чаще называли одним из сильнейших мировых акторов в Греции, Италии и Франции (66%, 58% и 57% соответственно).

Кроме того, по сравнению с аналогичным опросом годом ранее доля тех, кто считает Россию частью ведущей тройки, растет. В Польше доля респондентов, придерживающихся такой оценки, выросла на 12 п. п., до 52%. Напротив, доля тех, что считает Евросоюз частью этой тройки наряду с США и КНР, снизилась. Так, в Испании этот спад составил 9 п. п. — снижение до 36%. При этом незначительное большинство в 51% считают, что ЕС может играть сравнимую роль с ведущей тройкой, «если проведет основополагающие изменения».

Кроме того, 40% опрошенных против 38% не считают текущее устройство Евросоюза демократичным. Среди молодежи почти всех опрошенных стран снижается доля тех, кто считает, что Европарламент представляет их интересы (снижение с 21% до 15% в период с 2019 по 2025 год). Молодые люди по-прежнему выражают недовольство демократией как формой правления, но это недовольство ниже, чем в годы пандемии ковида, когда действовали многочисленные санитарные ограничения. Больше всего решительных сторонников этого строя в Германии и Великобритании, менее всего существующим демократическим строем довольна молодежь Греции и Италии.