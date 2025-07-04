При поддержке «Роснефти» в Москве пройдет Фестиваль индийской культуры

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В Москве на Манежной площади пройдет Фестиваль Индии с 5 по 13 июля. Событие состоится при поддержке «Роснефти» и при участии посольства Индии и правительства Москвы. Организаторы приготовили гостям фестиваля большую развлекательную и образовательную программу, которая позволит больше узнать о культуре и традициях Индии. Например, москвичей научат играть на парном барабане табла, познакомят с индийским народным танцем. Горожане смогут побывать на мастер-классах по йоге, росписи хной (мехенди) и на уроках хинди. На мероприятии планируют выступить известные индийские творческие коллективы, которые покажут танцевальные и музыкальные номера.

Также на Манежной площади будет проведена выставка предметов искусства из нескольких регионов Индии. На ней представят изделия из камня, дерева, кожи, керамики, традиционные украшения, а также картины индийских художников. На фестивале можно будет примерить национальные наряды и сфотографироваться в них. Кроме того, состоится ярмарка, где можно будет купить товары индийских народных промыслов. В гастрономических шале гостям предложат национальные угощения.

«Роснефть» оказывает поддержку значимым культурным проектам в России и за рубежом и принимает активное участие в развитии отношений в сфере культуры между РФ и Индией. Например, в прошлом году при участии компании в посольстве Индии в Москве состоялась Летняя благотворительная ярмарка, а в индийском городе Ахмадабад было показано ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».