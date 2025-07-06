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Жертвами наводнения в Техасе стали уже 50 человек, среди которых 15 детей

09:15 06.07.2025 Источник: Интерфакс

Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас, вызванных длительными проливными дождями, достигло 50 человек.

Шериф округа Керр, ставшего эпицентром стихийного бедствия, Ларри Лейта сообщил на пресс-конференции о гибели 43 человек, среди них 28 взрослых и 15 детей. Четверо погибли в округе Трэвис и трое - в округе Бернет, сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные местных властей,

По данным СМИ, в субботу спасатели прочесывали затопленные берега рек, заваленные искореженными деревьями, перевернутыми автомобилями и заполненными тиной обломками, пытаясь найти людей, которые числятся пропавшими без вести, их точное число пока не удалось установить. Известно, что в их числе 27 детей из летнего лагеря, расположенного на берегу реки в округе Керр. Их никто не видел с тех пор, как лагерь был затоплен.

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