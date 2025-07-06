Ситуацию с задержками рейсов в ряде аэропортов РФ в Росавиации считают управляемой

19:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росавиация, на фоне временных ограничений в работе ряда российских аэропортов, заявила, что авиатранспортная система России справляется с вмешательством в ее работу извне.

«Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта в условиях временно возникающих ограничений на использование воздушного пространства в разных регионах страны. Ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне. У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях»,

«Подчеркиваем: перевозчикам крайне важно в полном объеме соблюдать федеральные авиационные правила, регламентирующие в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице», — говорится в сообщении в телеграм-канале агентства.

По информации Росавиации, 171 рейс отменен на прилет и вылет в московском аэропорту Шереметьево на 18:00 мск, задержано 56 рейсов, при этом с 18:00 до 21:00 к вылету готовятся более 70 рейсов, в терминале B аэропорта есть скопления пассажиров на регистрации, также имеются скопления в зоне досмотра, но ситуация спокойная.

«Пулково на 18:00 мск работает с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов. Отменено на прилет и вылет 90 рейсов. Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 37 рейсов. Единый оперативный штаб с представителями аэропорта и авиакомпаний принимают меры для стабилизации расписания. Для недопущения скопления пассажиров в „чистую зону“ временно ограничен доступ пассажиров», — говорится в телеграм-канале ведомства.