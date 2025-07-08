ВСУ попали в огневой мешок у Зеленой Долины в ДНР — Марочко

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские подразделения, улучшив тактическое положение у Липового и Зеленой Долины в ДНР, сформировали огневой мешок, куда попала дислоцированная у Зеленой Долины группировка ВСУ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось улучшить тактическое положение юго-западнее Липового и северо-западнее Зеленой Долины в ДНР, взяв под огневой контроль небольшой участок автомобильной трассы, ведущей в населенный пункт Шандриголово. <….> В районе Зеленой Долины вооруженные формирования Украины попали в огневой мешок», — сказал он.