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Университеты США рискуют потерять $1 млрд из-за оттока иностранных студентов — FT

12:00 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятки университетов США могут потерять около $1 млрд общей платы за обучение от новых иностранных студентов, которые отказываются или не имеют возможности приехать в страну из-за действий администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на анализ данных Национального центра статистики образования США (NCES).

По информации издания, ужесточение проверок абитуриентов, задержки в оформлении виз, а также случаи задержания мигрантов как на границе, так и в университетских кампусах вызывают обеспокоенность у иностранных студентов и администрации учебных заведений. Согласно результатам исследования, особенно уязвимы 162 учебных заведения с численностью менее 1 тыс. студентов, где более 15% обучающихся — иностранцы. Около 75% американских университетов ожидают снижения числа иностранных студентов в текущем году, причем большинство прогнозирует спад не менее чем на 10%.

Как отмечает консалтинговая компания Shorelight Analytics, специализирующаяся на сфере образования, это может привести к снижению прямых доходов примерно на $900 млн. При этом возможное снижение численности на 10% всех иностранных студентов, уже обучающихся в США, может обернуться совокупными финансовыми потерями до $3 млрд, пишет FT.

Администрация США в конце мая приостановила проведение новых собеседований на выдачу студенческих виз. Газета Politico тогда уточнила со ссылкой на источники, что этот шаг связан с рассмотрением возможности внедрения обязательной проверки социальных сетей заявителей.

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