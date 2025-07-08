Рублевые сбережения россиян в банках превысили 57,3 трлн руб. — исследование

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем рублевых сбережений россиян в банках увеличился за январь–июнь 2025 года на 6,9% и превысил 57,3 трлн руб., доля валютных накоплений за этот период снизилась с 6,8% до 5,4%. Такую оценку привел банк ВТБ.

«По оценкам ВТБ, объем рублевых сбережений в России за январь–июнь увеличился на 6,9% и превысил 57,3 трлн. [руб.] Общий портфель средств населения в банках составил более 60,6 трлн рублей. Доля валютных накоплений за полугодие снизилась с 6,8% до 5,4%», — отмечается в пресс-релизе.

По данным банка, основной прирост сектора приходится на срочные вклады (72,2%), за январь–июнь их портфель в России вырос на 8,7% и составил более 41,4 трлн руб. В первом полугодии российские вкладчики заработали 4 трлн руб. процентного дохода, что на 50% больше, чем годом ранее.

Объем рублевых пассивов физических лиц в ВТБ с начала года вырос на 563 млрд руб. до более 10,5 трлн руб. Общий портфель сбережений розничных клиентов в банке составил около 11,1 трлн руб.