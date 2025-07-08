Рублевые сбережения россиян в банках превысили 57,3 трлн руб. — исследование
12:05 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем рублевых сбережений россиян в банках увеличился за январь–июнь 2025 года на 6,9% и превысил 57,3 трлн руб., доля валютных накоплений за этот период снизилась с 6,8% до 5,4%. Такую оценку привел банк ВТБ.
«По оценкам ВТБ, объем рублевых сбережений в России за январь–июнь увеличился на 6,9% и превысил 57,3 трлн. [руб.] Общий портфель средств населения в банках составил более 60,6 трлн рублей. Доля валютных накоплений за полугодие снизилась с 6,8% до 5,4%», — отмечается в пресс-релизе.
По данным банка, основной прирост сектора приходится на срочные вклады (72,2%), за январь–июнь их портфель в России вырос на 8,7% и составил более 41,4 трлн руб. В первом полугодии российские вкладчики заработали 4 трлн руб. процентного дохода, что на 50% больше, чем годом ранее.
Объем рублевых пассивов физических лиц в ВТБ с начала года вырос на 563 млрд руб. до более 10,5 трлн руб. Общий портфель сбережений розничных клиентов в банке составил около 11,1 трлн руб.
НОВОСТИ
- 13:20 08.07.2025
- Силы ПВО РФ сбили за сутки 202 беспилотника ВСУ
- 13:05 08.07.2025
- Список недружественных стран не догма, он может пересматриваться — Песков
- 13:00 08.07.2025
- В Кремле не стали комментировать самоубийство Старовойта
- 12:32 08.07.2025
- В Японии в первой половине 2025 года обанкротилось рекордное за 11 лет число компаний
- 12:20 08.07.2025
- Число украинцев, пессимистично оценивающих будущее страны, выросло в девять раз
- 12:00 08.07.2025
- Университеты США рискуют потерять $1 млрд из-за оттока иностранных студентов — FT
- 11:32 08.07.2025
- Медведев призвал никак не относиться к риторике Трампа и добиваться целей СВО
- 11:20 08.07.2025
- Трамп заверил Зеленского в поставках военной помощи от США в посильных объемах — WSJ
- 11:05 08.07.2025
- ЕС планирует покрыть бюджетный дефицит Украины в размере $19 млрд в следующем году — FT
- 11:00 08.07.2025
- В Дагестане 110 человек поступили в больницу после массового отравления водой
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать