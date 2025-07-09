Нетаньяху заявил, что Израиль полон решимости достичь целей войны в Газе
09:32 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль полон решимости добиться реализации всех целей войны в секторе Газа, включая освобождение заложников и уничтожение потенциала радикального палестинского движения ХАМАС. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
«Мы (израильтяне — прим. ТАСС) полны решимости достичь всех наших целей: освобождения всех наших похищенных, как живых, так и погибших, уничтожения военного и правительственного потенциала ХАМАС, что также позволит гарантировать, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля», — сказал премьер в ходе видеообращения, записанного в Вашингтоне и распространенного его канцелярией.
НОВОСТИ
- 10:32 09.07.2025
- Количество случаев дезертирства на Украине в июне выросло более чем на 17%
- 10:20 09.07.2025
- Каждый 3-й россиянин готов работать 10 лет в одной компании при условии индексации зарплат
- 10:05 09.07.2025
- В США начали уголовное расследование в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР
- 10:00 09.07.2025
- Самые продолжительные в истории Тайваня маневры начались на острове
- 09:20 09.07.2025
- Бойцы РФ вытесняют ВСУ с северо-западных окраин Купянска, сообщил Марочко
- 09:05 09.07.2025
- При атаке ВСУ в Курске пострадали семеро, в том числе 5-летний ребенок с тяжелыми ранами
- 09:00 09.07.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских БПЛА над регионами РФ
- 22:15 08.07.2025
- Лула да Силва: Недопустимо, чтобы страны размером с Индию и Бразилию не присутствовали в СБ ООН как постоянные члены
- 19:52 08.07.2025
- Новые санкции против РФ Трамп рассматривает «очень решительно»
- 18:30 08.07.2025
- Китайские геологи обнаружили в провинции Хунань крупные залежи литиевой руды
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать