Нетаньяху заявил, что Израиль полон решимости достичь целей войны в Газе

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль полон решимости добиться реализации всех целей войны в секторе Газа, включая освобождение заложников и уничтожение потенциала радикального палестинского движения ХАМАС. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы (израильтяне — прим. ТАСС) полны решимости достичь всех наших целей: освобождения всех наших похищенных, как живых, так и погибших, уничтожения военного и правительственного потенциала ХАМАС, что также позволит гарантировать, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля», — сказал премьер в ходе видеообращения, записанного в Вашингтоне и распространенного его канцелярией.