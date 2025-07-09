Пятеро россиян задержаны за поджоги на объектах транспорта и сотовой связи
13:32 09.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом задержали в трех регионах пятерых россиян, осуществлявших поджоги на объектах транспорта и вышек сотовой связи за денежное вознаграждение из Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«На территориях Удмуртской Республики, Оренбургской области и Краснодарского края выявлена и задокументирована противоправная деятельность пяти граждан РФ 1974, 2008, 2010 и 2011 годов рождения, которые по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи за обещанное вознаграждение», — сообщили в ЦОС.
По данным ФСБ, спецслужбы Украины вовлекли их в диверсионно-террористическую деятельность через мессенджер Telegram, а также открытые интернет-площадки с объявлениями о быстром заработке.
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