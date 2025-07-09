Пятеро россиян задержаны за поджоги на объектах транспорта и сотовой связи

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом задержали в трех регионах пятерых россиян, осуществлявших поджоги на объектах транспорта и вышек сотовой связи за денежное вознаграждение из Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На территориях Удмуртской Республики, Оренбургской области и Краснодарского края выявлена и задокументирована противоправная деятельность пяти граждан РФ 1974, 2008, 2010 и 2011 годов рождения, которые по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи за обещанное вознаграждение», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, спецслужбы Украины вовлекли их в диверсионно-террористическую деятельность через мессенджер Telegram, а также открытые интернет-площадки с объявлениями о быстром заработке.