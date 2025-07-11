Российские войска освободили Зеленую Долину в ДНР
13:20 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие за прошедшие сутки освободили населенный пункт Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
«В результате активных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Зеленая Долина Донецкой Народной Республика», — сообщили в российском военном ведомстве.
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