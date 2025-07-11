Многоквартирный дом и четыре автомобиля повреждены из-за падения БПЛА в Белгороде
17:12 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Падение осколков сбитого над Белгородом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ привело к повреждению многоквартирного дома, гаражей и четырех автомобилей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.
«В Белгороде на Харгоре сбит вражеский беспилотник. Самое главное: пострадавших нет. Осколками посечено четыре автомобиля, гаражи, в многоквартирном доме — балкон и фасад здания. Информация уточняется», — написал он.
Отмечается, что специалисты обследуют обломки БПЛА, территория оцеплена. Сотрудники управ составляют акты на восстановление имущества. Глава города призвал всех к осторожности и уточнил, что всю информацию на счет падения беспилотника можно получить по экстренному номеру 112.
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