Многоквартирный дом и четыре автомобиля повреждены из-за падения БПЛА в Белгороде

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Падение осколков сбитого над Белгородом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ привело к повреждению многоквартирного дома, гаражей и четырех автомобилей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

«В Белгороде на Харгоре сбит вражеский беспилотник. Самое главное: пострадавших нет. Осколками посечено четыре автомобиля, гаражи, в многоквартирном доме — балкон и фасад здания. Информация уточняется», — написал он.

Отмечается, что специалисты обследуют обломки БПЛА, территория оцеплена. Сотрудники управ составляют акты на восстановление имущества. Глава города призвал всех к осторожности и уточнил, что всю информацию на счет падения беспилотника можно получить по экстренному номеру 112.